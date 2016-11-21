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    Колыванов: «Главные испытания Карреру ждут весной»

    Экс-главный тренер молодежной сборной России и «Уфы» Игорь Колыванов высказался относительно перспектив «Спартака» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне. По словам специалиста, главные испытания ждут рулевого красно-белых Массимо Карреру после зимней паузы в РФПЛ.

    «Однозначно в этом году «Спартак» будет бороться за чемпионство и это не военная тайна. Но опять же, наряду с «Зенитом», который тоже в непростом матче обыграл «Крылья Советов».

    Но надо еще какое-то время подождать. Я, например, считаю, что основную работу проделал Аленичев в начале сезона. Понятно, что неудачный старт в европейских кубках «приговорил» Дмитрия именно как тренера «Спартака».

    Каррера – опытный специалист, работавший с Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии. Главные испытания итальянца ждут весной, вторая часть сезона обычно преподносит сюрпризы», – сказал Колыванов.

    Источник: Спортфакт

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    21.11.2016 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39

      Volrad 21 ноября 2016, 15:49

      Спартак, главная тема года в российском футболе!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 > Volrad 21 ноября 2016, 17:51

      Спартак всегда главная тема в Российском футболе, не только в этом году!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 ноября 2016, 13:59

      Капитан очевидность.

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