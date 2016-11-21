Киселев: «Не только игроки, но и работники стадиона, и администрация «Томи» сидят без денег»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев подчеркнул, что помимо игроков зарплату также не получают и работники домашнего стадиона, и администрация. По этой причине в клубе царит нервозная обстановка. Ранее сообщалось, что томичи могут бойкотировать матч 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Напомним, в нынешнем сезоне футболисты не получили еще ни одной выплаты.

«Мы эту тему обсудили уже много раз, и нас заверили, что до конца ноября постараются с нами рассчитаться. Еще месяц не закончился, давайте доживем. От руководства региона никто на нас не выходил.

Готовимся к сложной игре в Грозном, если бы что-то было, наверное, о бойкоте уже было бы известно. Отыграем матч, тогда будем смотреть, что дальше. Конечно, обстановка нервозная, нервы у всех на пределе, и не только у футболистов, но и у работников стадиона и администрации клуба – все сидят без денег», – сказал Киселев.