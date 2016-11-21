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    Фанатов «Спартака» накажут за использование пиротехники, а ЦСКА – за выломанные кресла

    На очередном заседании КДК РФС будет рассмотрено поведение болельщиков в игре 14-го тура российской Премьер-лиги между «Арсеналом» и ЦСКА (0:1), в котором фанаты армейцев бросали выломанные кресла на беговую дорожку. Кроме того, нарушения Дисциплинарного регламента РФС были допущены в матчах «Спартак»«Амкар» (1:0) и «Зенит»«Крылья Советов» (3:1).

    «Болельщики «Арсенала» и ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику. Помимо этого, болельщики армейцев бросали предметы на беговую дорожку – кресла.

    Болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику. Тренер «Амкара» Вадим Евсеев выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. В матче «Зенит» – «Крылья Советов» болельщики гостей использовали пиротехнику», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2016 10:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2016, 13:02

      Их вылавливать и штрафовать тысяч на 10, помимо поломанного инвентаря.
      Кроме этого публично показывать их фото перед матчами. А если нашли у
      болельщиков пиротехнику на входе на стадион, то не пускать их и штраф на
      5 тыс.руб. А вылавливать нужно, чтобы не наказывали по нарушению с трибун.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 21 ноября 2016, 13:28

      Я имел ввиду не наказывали КЛУБ по нарушению с трибун, т.к. там
      ( на трибуне)может быть болельщик другой команды.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > vladimir-7 21 ноября 2016, 17:02

      тогда КДК сразу обанкротиться,они ведь без работы останутся,то любому с их подачи менты таких"болел"на стадион пропускают,а потом кдк "гонорарами" делится

      1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 21 ноября 2016, 12:16

      дети воспитанные геенами.Нет в жизни смысла у них.Когда ничем мозг не занят идут на стадион ломать кресла.Такие убогие фанАтишки.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 ноября 2016, 11:34

      Это называют "12 игрок". От таких "игроков" - убытки и позор.

      2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 21 ноября 2016, 11:05

      ДИКАРИ, ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ!

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