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    Долги перед игроками «Луча-Энергии» могут быть погашены до конца недели

    Начался процесс погашения долгов перед футболистами и персоналом клуба «Луч-Энергии». Напомним, ранее игроки команды бойкотировали тренировки из-за задолженностей, что привело к частичному погашению долга в конце сентября в размере около 30 миллионов рублей из краевого бюджета.

    «Все в рабочем процессе, процесс начался. Сегодня только понедельник. Не могу сказать, успеем ли мы рассчитаться по всем долгам до конца недели. Мы все для этого делаем», – рассказал исполнительный директор «Луча-Энергии» Александр Голубчиков.

    Футболисты «Луча-Энергии» в субботу вышли на матч с «Шинником» (1:0) с опозданием на 20 минут в знак протеста против невыплаты им заработной платы.

    Источник: Р-Спорт

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    21.11.2016 10:18
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