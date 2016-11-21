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    Червиченко: «У «Спартака» влетает все, что даже не должно влетать»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что матч столичного клуба с пермским «Амкаром» получился не особо зрелищным.

    «Игра получилась не особо интересной. «Спартак» играл на мандраже и, как мне кажется, главной задачей для команды было не проиграть, закончить первый круг лидерами. От этой неуверенности и желания не пропустить матч смотрелся посредственно. Моментами мне пермяки виделись более солидными.

    Это третий или четвертый матч, когда «Спартак» выигрывает на удачу, но это футбол, кому везет – тот и побеждает. Такая удача, какая есть у «Спартака» – это крайне редкое событие. Влетает все, что даже не должно влетать. Видимо, Бог отдает Федуну за все, что он сделал для клуба, за все вложенные средства. В противном случае Леонид мог бы и всерьез задуматься об уходе из футбола», – считает Червиченко.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Амкар» закончился со счетом 1:0. Благодаря этой победе москвичи досрочно одержали победу в первом круге чемпионата России.

    Источник: Rusfootball.info

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    21.11.2016 10:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 21 ноября 2016, 21:37

      С каждой новой статьёй этого "специалиста" видно, что у него всё хуже и хуже обстоят дела с головой. Развалил Спартак до такой степени, что требуются годы на восстановление команды. И хорошо, что судя по всему, команда начала возрождаться.Когда к руководству приходят такие "менеджеры;, как Червиченко надо ждать краха и тлена. Это было с Анжи, Аланией. Динамо. Теперь эта же участь ждёт ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 21 ноября 2016, 18:30

      Моментами мне пермяки виделись более солидными// о чем о несет блях, своими заплывшими жиром глаза он и член свой бля не видит!

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      Рейтинг: +183

      бочаров 21 ноября 2016, 17:09

      Вы ещё у Бубнова спросите коментарии по поводу везения ХА ХА

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 21 ноября 2016, 15:27

      червяк сам последнее время смотрится посредственно,это мягко сказано,интересно чьи заказы отрабатывает этот жиробас

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 ноября 2016, 15:23

      Этого жирного пидараса вообще нужно забанить от комментирования футбола на всю жизнь. Чуть команду в своё время в пердив не вывел, и продолжает ещё что-то там тявкать, упырь!

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      Рейтинг: -101

      serega86ru > ivanthebest 21 ноября 2016, 17:12

      Согласен =)

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 21 ноября 2016, 12:48

      Он пишет также как любой недоболельщик ЦСКА или Зенита

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      Рейтинг: +866

      sined1951 21 ноября 2016, 12:31

      Зачем постоянно цитируют этого безграмотного в футболе человека. Наверное большие деньги за это платит.

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 21 ноября 2016, 12:02

      червь -лярва

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      Рейтинг: +100982

      zigbert 21 ноября 2016, 11:55

      Хотя бы для начала посмотрел статистику матча этот горе специалист.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 ноября 2016, 11:53

      Гуманоиду больше не наливать-а то бред несет.

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