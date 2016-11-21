Озеров: «В Санкт-Петербурге все трудности будут преодолены»

Член временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира-2018 года Виктор Озеров уверен, что все проблемы со строительством стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге в ближайшее время будут преодолены.

«В целом и Москва, и остальные идут в соответствии с графиком, а где-то и с опережением. Я думаю, и в Питере все трудности будут преодолены. Мы ведь живем в такой стране – постоянно сами создаем себе сложности, а потом успешно их преодолеваем.

Полагаю, с учетом опыта подготовки к Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в Казани мы сумеем сделать все, как положено. В том числе и в Петербурге», – заявил Озеров.