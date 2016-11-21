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    Пиоли считает, что «Интер» достойно проявил себя в миланском дерби

    Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отметил положительные моменты, которые он увидел в игре своей команды в миланском дерби. Напомним, «Интеру» удалось избежать поражения во встрече с «Миланом», забив гол в компенсированное время.

    «В этом матче я увидел много положительных для нас моментов. Это и настрой, и желание бороться до конца. Мы смогли достойно ответить сопернику по ходу встречи, и я доволен этим фактом.

    Мы видим, что у нас есть база, на которой можно строить будущие результаты. Но нам еще нужно прибавлять», – заявил Пиоли.

    Стоит отметить, что для 51-летнего специалиста эта встреча стала дебютной в составе «Интера».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    21.11.2016 07:18
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