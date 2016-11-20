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    Комбаров: «Обрадовались, когда «Крылья Советов» забили «Зениту»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от победы над «Амкаром» в поединке 14-го тура РФПЛ. Игрок красно-белых признался, что после матча команду поздравил с успехом владелец Леонид Федун.

    – Вы сейчас матч «Зенит» – «Крылья Советов» смотрели в раздевалке? Когда самарцы забили – оттуда раздались громкие крики.

    – «Крылышки» забили и мы обрадовались. Поэтому и кричали.

    – Похожий матч был с «Уфой», который вы проиграли, когда соперник всей командой находился на своей половине поля. Можно сказать, что «Спартак» сделал какие-то выводы из этого?

    – После каждого матча мы делаем выводы. Сегодня забили практически в самом конце встречи, это подтверждает, что с такими командами очень тяжело играть, когда соперник всем составом стоит в штрафной.

    – Что сказал Леонид Федун в раздевалке?

    – Подошел, поздравил всех ребят.

    – Никаких дополнительных премиальных не будет?

    – Нет. Сказал, что премиальные будут после сезона, если результат окажется положительный.

    – Денис Глушаков так часто попадает на тренировках?

    – Очень редко. Первый раз вижу, чтобы он так попал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2016 20:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +345

      Totti11 21 ноября 2016, 10:43

      Денис молодец, настоящий капитан в данный момент для Спартака!!!

      0
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 20 ноября 2016, 22:56

      Комбаров, бери пример с Дзюбы. Он за вас радуется...

      2
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 20 ноября 2016, 21:35

      "– Денис Глушаков так часто попадает на тренировках?
      – Очень редко. Первый раз вижу, чтобы он так попал."
      А я помню аналогичный гол Глушакова еще в Локо. Впрочем, Комбарову - приз за честность.

      2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Вомбат 20 ноября 2016, 22:34

      А я помню он в позапрошлом сезоне Рубину со штафного так же забил.

      -2
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 20 ноября 2016, 21:33

      пусть редко но метко

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 20 ноября 2016, 21:31

      "обломись бабка, мы на пароходе...."

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