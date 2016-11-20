«Манчестер Юнайтед» намерен продлить соглашение со Смоллингом

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с защитником «красных дьяволов» Крисом Смоллингом. По информации источника, 26-летний футболист получит обновленное соглашение, несмотря на непростые отношения между игроком и главным тренером команды Жозе Моуринью.

Отметим, что действующее соглашение Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел за английский клуб в АПЛ шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.