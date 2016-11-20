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    Радимов: «Шейдаеву предлагали контракт, но он выбрал другое продолжение карьеры»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что молодые футболисты должны самостоятельно принимать решения касательно своей карьеры. Специалист и затронул тему ухода из питерского клуба в «Трабзонспор» нападающего Рамиля Шейдаева.

    «Конечно, дисциплина в команде всегда нужна. Но с ребятами из «Зенита-2» я могу поговорить не от лица тренера на абсолютно любые темы. Но есть некие границы, которые футболист не может переходить так же, как и я. Сама команда состоит из молодых ребят, которым надо подсказывать где-то, дабы они избежали ошибок.

    Хотя я повторяю своим футболистам, что они уже взрослые люди, которые в этом возрасте должны принимать самостоятельно решения. Игрокам могут подсказывать девушки, родители, но решение должен принимать он сам. Вот пример с Шейдаевым. Ему был предложен новый контракт, но он выбрал другое продолжение своей карьеры», – заявил Радимов.

    Источник: Спорт FM

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    20.11.2016 10:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 20 ноября 2016, 15:13

      По всей видимости контракт был не на должном уровне.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 ноября 2016, 11:21

      Наверное он слишком долго ждал своего шанса и ему просто надоело постянно ждать.

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