Примера. «Барселона» в большинстве не сумела обыграть «Малагу»

В матче 12-го тура Примеры «Барселона» у себя дома не сумела обыграть «Малагу» и свела дело к ничейному исходу – 0:0. Отметим, что половину второго тайма каталонский клуб провел в большинстве. Кроме того, в данной встрече не смог принять участие лидер сине-гранатовых Лионель Месси.
Таким образом, «Барселона» упустили возможность возглавить турнирную таблицу и с 26-ю очками занимают вторую строчку. В активе «Малаги» – 16 баллов и 10-е место.
Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур
Удаления: нет – Льоренте, 68; Карлос, 90.
Источник: Бомбардир.ру