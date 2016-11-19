Примера. «Барселона» в большинстве не сумела обыграть «Малагу»

В матче 12-го тура Примеры «Барселона» у себя дома не сумела обыграть «Малагу» и свела дело к ничейному исходу – 0:0. Отметим, что половину второго тайма каталонский клуб провел в большинстве. Кроме того, в данной встрече не смог принять участие лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

Таким образом, «Барселона» упустили возможность возглавить турнирную таблицу и с 26-ю очками занимают вторую строчку. В активе «Малаги» – 16 баллов и 10-е место.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Барселона – Малага – 0:0

Удаления: нет – Льоренте, 68; Карлос, 90.

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