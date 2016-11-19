Мата: «Валенсия не из тех, кто будет падать на газон просто так»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1) и прокомментировал эпизод с падением Антонио Валенсии в штрафной лондонцев.

«Когда выигрываешь с преимуществом в один мяч, то не контролируешь ситуацию. Мы должны извлечь пользу из сегодняшней игры. Мы были действительно близки к победе над такой отличной командой, как «Арсенал».

Что касается эпизода с Валенсией, то он не из тех футболистов, которые падают на газон просто так», – сказал Мата.