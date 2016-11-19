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    Месси пропустит игру с «Малагой» из-за желудочной инфекции

    Лидер «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в поединке 12-го тура Примеры против «Малаги». Аргентинский нападающий, по всей видимости, подхватил желудочную инфекцию: игрок жалуется на плохое самочувствие и приступы рвоты. Также отметим, что из-за перебора желтых карточек не поможет каталонцам форвард Луис Суарес. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.

    На поле в стартовом составе сине-гранатовых выйдут следующие игроки: тер Штеген, Роберто, Пике, Маскерано, Динь, Д. Суарес, Бускетс, Рафинья, Туран, Алькасер, Неймар.

    Источник: ФК «Барселона»

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    19.11.2016 17:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 ноября 2016, 20:38

      Выздоравливай, а то халявные хет трики начались у некоторых.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      ASG 19 ноября 2016, 19:17

      устриц нажрался поди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      eddo23 19 ноября 2016, 18:43

      Хм....Чипсы я так и знал.....

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 19 ноября 2016, 17:46

      Здоровья,состав у Барсы откровенно плохой

      1
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