Спортивный директор «Томи» заявил, что не в курсе возможного бойкота игры с «Крыльями Советов»

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов подчеркнул, что не имеет понятия о возможном бойкоте командой гостевой встречи 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов», которая состоится 27 ноября. Тем не менее, он отметил, что игроки могли, в первую очередь, сообщить о своем намерении генеральному директору клуба. Сегодня появилась информация, что в знак протеста за невыплату зарплаты, футболисты томичей могут не поехать на матч в Самару.

«Вчера на тренировке команды разговоров о возможном бойкоте матча с «Крыльями Советов» не было. Сегодня футболисты тоже работали в штатном режиме. В воскресенье летим в Грозный, поговорим с ребятами. Допускаю, что футболисты могли донести свое решение до генерального директора, поэтому лучше спросить у него. Мне же об отказе команды от полета в Самару ничего не известно», – сказал Кудряшов.