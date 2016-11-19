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    «Сандерленд» лишился Каттермола на четыре месяца

    Хавбек «Сандерленда» Ли Каттермол не сможет помочь команде в течение ближайших четырех месяцев. Игроку была сделана операция в связи с разрывом хряща. По заключению медиков, именно такой срок понадобится 28-летнему полузащитнику на восстановление.

    В текущем розыгрыше АПЛ Каттермол принял участие лишь в двух встречах, последняя из которых – в рамках шестого тура против «Кристал Пэлас» (2:3) 24 сентября.

    Отметим также, что по словам главного тренера «черных котов» Дэвида Мойеса в сегодняшнем матче 12-го тура английского первенства с «Халлом» не смогут принять участия хавбеки Ян Кирхгофф и Джек Родуэлл, а также нападающий Фабио Борини.

    Источник: BBC

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    19.11.2016 12:15
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