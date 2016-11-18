Энрике: «Хотел бы поражения обеих команд в мадридском дерби»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями в преддверии матча 12-го тура Примеры против «Малаги».

«Если мы выиграем, то меня не слишком будет волновать результат мадридского дерби. Мне бы больше всего хотелось, чтобы обе команды проиграли, но я знаю, что это невозможно.

Наше расписание в последнее время не было простым, мы провели несколько сложных матчей, но сейчас мы сосредоточены только на том, чтобы взять три очка с «Малагой».

Это очень опасная команда, потому что они очень быстро двигаются. Они сильно изменились под руководством Хуанде Рамоса, это хорошая команда», – сказал Энрике.

Матч «Барселона» – «Малага» состоится в субботу, 19 ноября. Начало – в 18:15 по московскому времени.