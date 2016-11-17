Уткин: «Говорят, в крови Еременко обнаружено наркотическое вещество»

Известный телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о ситуации вокруг полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который с 7 октября находится под дисквалификацией УЕФА. По мнению Уткина, в данном случае следует говорить об употреблении футболистом наркотиков.

«Что с Еременко? Ну, давайте я скажу вслух то, что многие говорят шепотом. Во-первых, никто этого достоверно не знает, но говорят, в его крови обнаружено наркотическое вещество. Об этом шепчутся довольно давно, я цитирую слухи. На минувшей неделе Виталий Мутко сказал все, кроме слов «наркотическое вещество». Он сказал: «Его проблемы не имеют отношения к допингу и вообще к футболу». Можно предположить, что в крови Еременко обнаружен алкоголь… Что еще можно обнаружить в крови? Кровь другого человека… Что еще? Только что-то наркотическое, ничего другого мне в голову не приходит. Решение обещают до конца недели, но его уже столько обещают, от слухов никуда не денешься. И судя по тому, что общее настроение безысходное, а ведь многие в курсе… Были слушания, на которых присутствовали люди, представлявшие интересы футболиста. Наверняка они чем-то делились с клубом… Клубу надо строить какие-то планы, ситуация должна разруливаться не только в плане дисквалификации, но и что там дальше с контрактом игрока.

Понятно, что Еременко какое-то количество времени пропустит, вот только какое? Этого не знает никто. Говорят, от двух до четырех лет. Если четыре, то это крест на карьере, а если два…

В общем, говорят о наркотиках. Я бы очень не хотел в это верить. Будем надеяться, что это неправда», – заявил Уткин.