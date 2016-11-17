Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Говорят, в крови Еременко обнаружено наркотическое вещество»

Уткин: «Говорят, в крови Еременко обнаружено наркотическое вещество»

17 ноября 2016, 17:39
7

Известный телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о ситуации вокруг полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который с 7 октября находится под дисквалификацией УЕФА. По мнению Уткина, в данном случае следует говорить об употреблении футболистом наркотиков.

«Что с Еременко? Ну, давайте я скажу вслух то, что многие говорят шепотом. Во-первых, никто этого достоверно не знает, но говорят, в его крови обнаружено наркотическое вещество. Об этом шепчутся довольно давно, я цитирую слухи. На минувшей неделе Виталий Мутко сказал все, кроме слов «наркотическое вещество». Он сказал: «Его проблемы не имеют отношения к допингу и вообще к футболу». Можно предположить, что в крови Еременко обнаружен алкоголь… Что еще можно обнаружить в крови? Кровь другого человека… Что еще? Только что-то наркотическое, ничего другого мне в голову не приходит. Решение обещают до конца недели, но его уже столько обещают, от слухов никуда не денешься. И судя по тому, что общее настроение безысходное, а ведь многие в курсе… Были слушания, на которых присутствовали люди, представлявшие интересы футболиста. Наверняка они чем-то делились с клубом… Клубу надо строить какие-то планы, ситуация должна разруливаться не только в плане дисквалификации, но и что там дальше с контрактом игрока.

Понятно, что Еременко какое-то количество времени пропустит, вот только какое? Этого не знает никто. Говорят, от двух до четырех лет. Если четыре, то это крест на карьере, а если два…

В общем, говорят о наркотиках. Я бы очень не хотел в это верить. Будем надеяться, что это неправда», – заявил Уткин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Уткин Василий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
chempion_cska
1479395468
Будем надеяться, что в скором времени все прояснится и Роман вернется на футбольное поле.
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1479397492
Ну побаловаться решил с кем не бывает
Ответить
spartach n1
1479399116
На повал нарика !
Ответить
slawianka
1479399291
Наркоманы- больные люди, лечить будут)
Ответить
Mi6
1479401992
Вон оно как...
Ответить
wobaekat
1479405101
Есть инсайд, что с ним спалился и Дзагоев. Огласка - вопрос времени
Ответить
Сергей Свояк
1479416419
Я так сразу и подумал. Подтвердиться 100%
Ответить
Главные новости
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
5
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
5
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
25
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
2
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+