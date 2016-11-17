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    Галлас назвал карьеру Насри беспорядком

    Бывший защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас затронул тему спада карьеры Самира Насри. Полузащитник «Манчестер Сити» нынешний сезон проводит на правах аренды в «Севилье».

    «Он никогда не знал, на что способен. Может быть, поэтому и не достиг того, что мог, с учетом его футбольных возможностей. Неудивительно, что многие тренеры называют беспорядком карьеру Самира», – заявил Галлас.

    Насри в текущем сезоне провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Tribalfootball

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    17.11.2016 13:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 18 ноября 2016, 10:05

      В Арсенале играл здорово.

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 17 ноября 2016, 18:32

      Может он решил сделать свою фамилию на карьеру?)

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