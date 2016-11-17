Селюк: «У СМИ крайний только Траоре»

Агент форварда ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Монако».

«У Траоре аренда с ЦСКА рассчитана до конца сезона. Чтобы Ласина зимой куда-то ушел, должны совпасть несколько факторов. Нужно получить согласие от армейцев, «Монако» и другого клуба, который хочет видеть у себя нападающего. Думаю, могу создать такую цепочку. Но это опять же теория.

Уже где-то прочитал заметку, что я шантажирую ЦСКА по поводу Траоре. Мне вообще интересно, почему журналисты постоянно говорят про Траоре, а не про какого-то другого футболиста красно-синих. Наберите, например, «Тошич». Почему сразу Траоре? Тот же Тошич забил один мяч за год. Почитайте интервью с Василием Березуцким. Он сказал, что проблема не в Траоре, а в доставке мяча до нападающего. И я с ним согласен. А репортеры нагнетают ситуацию и ругают только форварда. Армейцы на всех фронтах играют 15 исполнителями. Да и возраст некоторых футболистов сказывается. На поле не выходят Дзагоев и Еременко. А у СМИ крайний только Траоре», – сказал агент.

В нынешнем сезоне Траоре сыграл в составе армейцев 11 матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола.