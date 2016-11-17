Селюк: «У СМИ крайний только Траоре»

Агент форварда ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Монако».
«У Траоре аренда с ЦСКА рассчитана до конца сезона. Чтобы Ласина зимой куда-то ушел, должны совпасть несколько факторов. Нужно получить согласие от армейцев, «Монако» и другого клуба, который хочет видеть у себя нападающего. Думаю, могу создать такую цепочку. Но это опять же теория.
Уже где-то прочитал заметку, что я шантажирую ЦСКА по поводу Траоре. Мне вообще интересно, почему журналисты постоянно говорят про Траоре, а не про какого-то другого футболиста красно-синих. Наберите, например, «Тошич». Почему сразу Траоре? Тот же Тошич забил один мяч за год. Почитайте интервью с Василием Березуцким. Он сказал, что проблема не в Траоре, а в доставке мяча до нападающего. И я с ним согласен. А репортеры нагнетают ситуацию и ругают только форварда. Армейцы на всех фронтах играют 15 исполнителями. Да и возраст некоторых футболистов сказывается. На поле не выходят Дзагоев и Еременко. А у СМИ крайний только Траоре», – сказал агент.
В нынешнем сезоне Траоре сыграл в составе армейцев 11 матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола.
Кроме того, даже в трёх забитых Траоре мячах его заслуга, пожалуй, только в одном. В двух остальных ему было лишь ногу подставить под пас-конфетку.
Вся критика Траоре в том, что на поле он практически не работает: не цепляется за мяч, не ищет свободные зоны и не караулит ошибки защитников соперника, а лишь ждёт, когда ему выложат очередную "конфетку"... Да и по классу игры он никогда не выделялся из целой кучи легионеров, способных играть у середняков или аутсайдеров РФПЛ. Головой, например, он играть так и не научился, хотя и имеет двухметровый рост. Голевое чутьё для чистой "девятки" - на среднем уровне. Его коньком всегда был рывок с мячом с ускорением, что он его лишь однажды в этом сезоне продемонстрировал.
Страндберг хотя бы старается. И когда он на поле, то приносит команде куда больше пользы. Да и результативность у него куда выше, если считать забитые мячи с учётом проведенного игрового времени футболистом на поле. А не просто так читать в отчётах: забил два мяча в десяти матчах! Так если за эти так называемые "10 матчей" он провёл на поле, например, всего полтора тайма, то два забитых мяча - не так уж плохо! Хотя и Страндбергу нужно расти и расти... Вот только как расти, полируя задницей скамейку запасных? Вовремя Панченко от Слуцкого сбежал, иначе бы разделил печальную участь Кости Базелюка, молодые годы которого вредитель Слуцкий угробил для отечественного футбола. Когда даже после травмы единственного форварда Думбия стал заставлять команду играть в дворовый футбол по схеме "Бей-Муса-Беги". Для внутреннего первенства, с учётом ещё газзаевской обороны, это ещё могло "прокатить", хотя и не всегда, а в Европе был просто позор!