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Селюк: «У СМИ крайний только Траоре»

17 ноября 2016, 07:57
16

Агент форварда ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Монако».

«У Траоре аренда с ЦСКА рассчитана до конца сезона. Чтобы Ласина зимой куда-то ушел, должны совпасть несколько факторов. Нужно получить согласие от армейцев, «Монако» и другого клуба, который хочет видеть у себя нападающего. Думаю, могу создать такую цепочку. Но это опять же теория.

Уже где-то прочитал заметку, что я шантажирую ЦСКА по поводу Траоре. Мне вообще интересно, почему журналисты постоянно говорят про Траоре, а не про какого-то другого футболиста красно-синих. Наберите, например, «Тошич». Почему сразу Траоре? Тот же Тошич забил один мяч за год. Почитайте интервью с Василием Березуцким. Он сказал, что проблема не в Траоре, а в доставке мяча до нападающего. И я с ним согласен. А репортеры нагнетают ситуацию и ругают только форварда. Армейцы на всех фронтах играют 15 исполнителями. Да и возраст некоторых футболистов сказывается. На поле не выходят Дзагоев и Еременко. А у СМИ крайний только Траоре», – сказал агент.

В нынешнем сезоне Траоре сыграл в составе армейцев 11 матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (16)
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komandos99
1479360291
Гнать Траоре ссаным веником и его агентишку подальше!!!
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Фан666
1479360975
Чувак! Он просто единственный нападающий и не забивает!
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alexis02lion
1479361138
Так он сравнил кого. Полузащитника и нападающего. Чё-то я совсем в футболе ничего не понимаю, если полузащитники должны забивать больше нападающих. То есть кто в полу-позиции должен давать больше результата, чем тот чья это обязанность изначально. И доставка. Тут должны быть два элемента - качественная доставка и качественный приём, а если Траоре плохо принимает, то это скорее его проблемы, чем остальной команды. И Траоре в аренде, он должен доказывать на поле, а Тошич уже давно основной в команде. А списывать плохую игру на малое количество партнёров, так надо тогда за двоих или троих играть, а не жаловаться.
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TonicIG
1479362838
задача нападающего забивать,а Траоре забивает мало вот и все
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bset
1479364471
Наберите, например, Акинфеев. Он за год вообще ни одного гола не забил
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bset
1479364602
Да и ладно СМИ. Но болельщики не идиоты. Они видят, что в большинстве случаев от Траоре отскакивает мяч на метр при приеме. Да и в последних матчах выходит Страндберг. Видимо не из-за того, что Слуцкому захотелось чего-то нового. Видимо 20-летний парень играет лучше, чем это дерево
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Диктор
1479366095
Прям клевещут СМИ о этом дереве.Фу Селюк фу,больше и сказать нечего.
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Финт
1479366420
Он прав.
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Lester84
1479376070
Тошича тоже никто не хвалит - даже ЗП предлагают ему урезать. Но он по крайней мере показывает желание играть, в отличие от Траоре
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cska-62
1479379829
Так и Онопко давно не забивал! Не только Тошич мало забивает! :-))))

Кроме того, даже в трёх забитых Траоре мячах его заслуга, пожалуй, только в одном. В двух остальных ему было лишь ногу подставить под пас-конфетку.

Вся критика Траоре в том, что на поле он практически не работает: не цепляется за мяч, не ищет свободные зоны и не караулит ошибки защитников соперника, а лишь ждёт, когда ему выложат очередную "конфетку"... Да и по классу игры он никогда не выделялся из целой кучи легионеров, способных играть у середняков или аутсайдеров РФПЛ. Головой, например, он играть так и не научился, хотя и имеет двухметровый рост. Голевое чутьё для чистой "девятки" - на среднем уровне. Его коньком всегда был рывок с мячом с ускорением, что он его лишь однажды в этом сезоне продемонстрировал.

Страндберг хотя бы старается. И когда он на поле, то приносит команде куда больше пользы. Да и результативность у него куда выше, если считать забитые мячи с учётом проведенного игрового времени футболистом на поле. А не просто так читать в отчётах: забил два мяча в десяти матчах! Так если за эти так называемые "10 матчей" он провёл на поле, например, всего полтора тайма, то два забитых мяча - не так уж плохо! Хотя и Страндбергу нужно расти и расти... Вот только как расти, полируя задницей скамейку запасных? Вовремя Панченко от Слуцкого сбежал, иначе бы разделил печальную участь Кости Базелюка, молодые годы которого вредитель Слуцкий угробил для отечественного футбола. Когда даже после травмы единственного форварда Думбия стал заставлять команду играть в дворовый футбол по схеме "Бей-Муса-Беги". Для внутреннего первенства, с учётом ещё газзаевской обороны, это ещё могло "прокатить", хотя и не всегда, а в Европе был просто позор!

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