Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Балотелли мог перейти в «Ювентус»

    Форвард «Ниццы» Марио Балотелли признался, что еще до перехода в «Милан» он мог оказаться в стане «Ювентуса».

    «Еще до перехода в «Милан» я мог оказаться в «Ювентусе», но тогда возникли какие-то проблемы, и трансфер сорвался. Синиша Михайлович был прав, говоря, что во второй период в «Милане» у меня не получилось из-за проблем с физической формой.

    «Наполи»? Я люблю Неаполь, моя дочь живет там, но сейчас я не планирую возвращаться в Италию. Сейчас я сосредоточен только на «Ницце», – рассказал Балотелли.

    В текущем сезоне Балотелли провел в составе «Ниццы» во французской лиге шесть матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2016 09:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 18 ноября 2016, 10:00

      Если бы, да кабы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 ноября 2016, 08:17

      пронесло слава богу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11