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    Даум: «Не знаю, кто был за микрофоном и заводил стадион, но это плюс к антуражу»

    Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум поделился впечатлениями после товарищеского матча против команды России (0:1).

    «Я получил очень много полезной информации о команде, об игроках, которые редко выходили на матчи. Это был не только товарищеский, но и тестовый матч. Хорошо, что в матче с Россией некоторые мои игроки получили шанс. Были неплохие комбинации, атаки, в первом тайме мы могли забить России. Я удовлетворен той информацией, которую получил. Думаю, счет 0:0 был заслуженным, мы пропустили необязательный гол. Моментов было не так много, но России повезло больше», – сказал Даум.

    Также специалист оценил атмосферу на «Ахмат-Арене».

    «Мне очень понравился полный стадион, поддержка болельщиков, все прошло блестяще, я был впечатлен. Я не знаю, кто был за микрофоном и заводил стадион. Вообще в товарищеских матчах редко бывает такая поддержка. Сегодня была анимация, поддержка через микрофон – мне кажется, это было лишь плюс к антуражу».

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2016 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +542

      Baggio1986 16 ноября 2016, 06:53

      Особенно когда Кадыров кричит:Судья-продажная!!!)

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 16 ноября 2016, 00:38

      Согласен

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