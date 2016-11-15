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    «Сандерленд» хочет снова арендовать М’Вила

    Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила может перейти в «Сандерленд», за который он уже выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

    Сообщается, что главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес является поклонником таланта М’Вила и хотел выкупить его минувшим летом, однако клубы не сумели согласовать условия трансфера.

    По информации источника, сам футболист не против вернуться в АПЛ, а стороны сейчас работают над возможной сделкой. Предполагается, что игрок будет отдан в аренду до конца сезона.

    В нынешнем сезоне М’Вила провел за «Рубин» шесть матчей, не отметившись ни одним результативным действием.

    Источник: The Sun

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    15.11.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 ноября 2016, 08:42

      Здравое решение.

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