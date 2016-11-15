Маклаков: «Сборная России? Нет терпения смотреть на людей, которые только корыстно готовы защищать свою родину»

Российский артист театра и кино, футбольный болельщик Алексей Маклаков заявил, что не верит в нынешнюю сборную России, в которой, по его мнению, собраны игроки, не готовые биться за страну.

«Не жду никакого позитива от сборной России. Не от кого ждать. Команды нет со времен Гуса Хиддинка. Никто уже не спасет ситуацию. Нужно рисковать. Вызывать в сборную ребят из ФНЛ, потому что смотреть на людей, которые только корыстно готовы защищать свою родину, терпения нет. Бескорыстие осталось только в низших лигах.

Сборная России настолько равнодушным сделала своего болельщика, что абсолютно все равно, как закончится матч с Румынией. Смотреть матч не буду. Что может подарить наша сборная? Скукоту и уныние? Надоело! Лучше смотреть клубный футбол и довольствоваться им», – заявил Маклаков.