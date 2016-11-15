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  • Маклаков: «Сборная России? Нет терпения смотреть на людей, которые только корыстно готовы защищать свою родину»

Маклаков: «Сборная России? Нет терпения смотреть на людей, которые только корыстно готовы защищать свою родину»

15 ноября 2016, 13:42
7

Российский артист театра и кино, футбольный болельщик Алексей Маклаков заявил, что не верит в нынешнюю сборную России, в которой, по его мнению, собраны игроки, не готовые биться за страну.

«Не жду никакого позитива от сборной России. Не от кого ждать. Команды нет со времен Гуса Хиддинка. Никто уже не спасет ситуацию. Нужно рисковать. Вызывать в сборную ребят из ФНЛ, потому что смотреть на людей, которые только корыстно готовы защищать свою родину, терпения нет. Бескорыстие осталось только в низших лигах.

Сборная России настолько равнодушным сделала своего болельщика, что абсолютно все равно, как закончится матч с Румынией. Смотреть матч не буду. Что может подарить наша сборная? Скукоту и уныние? Надоело! Лучше смотреть клубный футбол и довольствоваться им», – заявил Маклаков.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (7)
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Asbjorn
1479207788
Так то прав
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yorgenbarenz
1479209396
Хоть один меня поддержал.Тоже понимает,что надо зажравшихся выкинуть из команды и набрать с периферии самородков. А они есть,как есть и отличные,но неизвестные самородки художники,коих никто не раскручивает. Надо набирать по авральной схеме(Времени не осталось на раскуривание сигар возле камина)всех малость интересных игроков.Можно сколотить несколько команд и зимой организовать короткие турниры,чтобы выбирать в них подходящих игроков в первую сборную.Глядишь,к Кубку Конфедераций,соберётся команда смелых единомышленников,которые выступят достойно.
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seawave
1479210282
О, красава! А когда я в комментах предложил в сборную брать ребят из Тосно и других команд ФНЛ, у которых глаза горят, чтобы играть ради Игры, сразу заминусили. Стадо.
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hmelarj
1479210427
вот смотрю на исландцев и завидую их болелам-команда реально бьётся.
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Muhametshin
1479213399
.
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Muhametshin
1479213640
Да исландцы красавцы, хоть они и проиграли хорватам, но по крайней мере за такую игру точно не стыдно.
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sochi-2013
1479222802
"что абсолютно все равно, как закончится матч с Румынией." А мне уже все равно, будет этот матч или нет. И вот за это я начинаю их ....не любить. Мягко говоря.
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