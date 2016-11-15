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Дибала хочет сменить «Ювентус» на «Реал»

15 ноября 2016, 10:18
12

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала выразил желание выступать за «Реал». По этой причине он не хочет продлевать с «бьянконери» соглашение, истекающее летом 2020 года. Аргентинец ждет, когда мадридцы выйдут с ним на контакт с официальным предложением.

По информации испанских источников, Дибала входит в планы президента «сливочных» Флорентино Переса, который видит в нем нового Лионеля Месси.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в восьми встречах, записав в свой актив три гола и две результативные передачи.

Источник: Ilmessaggero
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Реал Дибала Пауло
Комментарии (12)
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dolf666
1479197279
эх, ну и футболисты пошли нынче. чуть блестнул, и сразу в Реал хотят (Дибала, Левандовски, Обамеянг, Де Хеа и т.д.), там же легче трофеи выигрывать, зачем стараться с нынешним клубом выиграть ту же ЛЧ
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Flydis
1479201521
Буду очень надеяться, что это просто очередной вброс от СМИ.
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Avatar 2
1479229764
сейчас главное деньги
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Kybik-Pybik
1479303112
И я надеюсь что это утка... нахрена он Реалу??!
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