Дибала хочет сменить «Ювентус» на «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала выразил желание выступать за «Реал». По этой причине он не хочет продлевать с «бьянконери» соглашение, истекающее летом 2020 года. Аргентинец ждет, когда мадридцы выйдут с ним на контакт с официальным предложением.

По информации испанских источников, Дибала входит в планы президента «сливочных» Флорентино Переса, который видит в нем нового Лионеля Месси.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в восьми встречах, записав в свой актив три гола и две результативные передачи.