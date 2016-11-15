Оздоев: «Вместо легионера пусть лучше играет россиянин, который будет в пять раз дешевле»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев подчеркнул, что не стоит отказываться в РФПЛ от лимита на легионеров. По словам игрока, на поле должны выходить только те иностранцы, которые на голову сильнее российских футболистов.

«Лимит не то что бы помогает выигрывать конкуренцию у остальных. Его не последние люди ввели. Без лимита непонятно что вообще начнется. Вот еще все говорят, что у нас ограничения, а в мире все свободно. Это неправда. Там разрешено только трем ребятам не из ЕС на поле находиться. В европейском чемпионате могут играть французы, поляки, немцы и кто угодно еще, но не русские. Да и у нас тоже из равных по уровню футболистов выбирают легионера.

По-моему, иностранец должен быть на голову сильнее. Лучше пусть играет россиянин, но он будет в пять раз дешевле, да еще и биться будет в два раза отчаяннее», – сказал Оздоев.