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  • Оздоев: «Вместо легионера пусть лучше играет россиянин, который будет в пять раз дешевле»

Оздоев: «Вместо легионера пусть лучше играет россиянин, который будет в пять раз дешевле»

15 ноября 2016, 09:42
31

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев подчеркнул, что не стоит отказываться в РФПЛ от лимита на легионеров. По словам игрока, на поле должны выходить только те иностранцы, которые на голову сильнее российских футболистов.

«Лимит не то что бы помогает выигрывать конкуренцию у остальных. Его не последние люди ввели. Без лимита непонятно что вообще начнется. Вот еще все говорят, что у нас ограничения, а в мире все свободно. Это неправда. Там разрешено только трем ребятам не из ЕС на поле находиться. В европейском чемпионате могут играть французы, поляки, немцы и кто угодно еще, но не русские. Да и у нас тоже из равных по уровню футболистов выбирают легионера.

По-моему, иностранец должен быть на голову сильнее. Лучше пусть играет россиянин, но он будет в пять раз дешевле, да еще и биться будет в два раза отчаяннее», – сказал Оздоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Оздоев Магомед
Комментарии (31)
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Виталич
1479193913
правильно он говорит...как без лимита..тут бл..вся африка поселится..лимит ужесточать надо..
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kykyi
1479194197
Где гарантия, что российский футболист будет биться в два раза отчаянней? Давайте запретим ввоз иностранных машин и сразу КАМАЗ и Жигули станут в 2 раза качественней. Так что ли, по его логике выходит?
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ASG
1479194796
Да он понимает, если лимит уберут, он будет получать в 5 раз меньше и сидеть на банке или за дубль играть
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baden69
1479195295
Если бы не лимит, играл бы Оздоев в ФНЛ, а зарплата у него была бы раз в пять ниже. А уж что такое биться на поле у нас уже давно забыли.
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alexis02lion
1479197376
То что должен быть сильнее это факт, но про зарплаты он загнул. Да у нас большинство иностранцев которые явно сильнее и качественнее получают намного меньше наших. А в 5 раз так это надо брат парней из ФНЛ тогда всем. Ясно и там много хороших игроков, но это бред. Кстати он там что-то говорил что ему обидно за то как он играет за команду может тогда сам в Нефтехимик поедет и будет биться в 2 раза отчаяннее, там всё равно кризис в команде.
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Serhio1010
1479197642
Вот такие как он прекрасно понимают, что без лимита его уровень ФНЛ))) Если ты достоин, имеешь определенный уровень и не жалея себя работаешь на тренировках и на поле, тебе будет все равно на лимит, будешь железно игроком основы))) Расстраивают такие слова наших футболистов...
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zagrizlik
1479198071
Россиянин,который дешевле в пять раз это анекдот... Пока тот же вернблум гораздо дешевле тарасова ну и т.д.
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Sherd_97
1479198366
Россиянин скорее в 5 раз дороже, а по качествам в 5 раз хуже
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ZENIT GOAL
1479200675
Уже оскомину набили этим лимитом.Развели такой шум вокруг полумеры,которая ничего не определяет,по сути.Повторюсь в миллионный раз,не нравится отношение футболиста к делу - не платите ему такую зарплату, а если игрок думает,что лимит гарантирует ему место на поле - посадите этого игрока на лавку,а на его место поставьте игрока из молодёжки, делов-то. Ну а гражданам,рассуждающим о "здоровой конкуренции", скажу тоже в миллионный раз - вот был в Зените 4 года Халк, которого НИКТО и НИКОГДА не смог бы вытеснить,как бы плохо Халк не играл.Или Витселя того-же.А потому что за них двоих 100 миллионов уплачено,а платившему как то не интересно было смотреть на то,как их детища на лавке сидят,и плевать на игру команды.Вы рассуждаете,что лимит порождает привилегированное сословие "паспортистов"?Так даже при этом же клятом лимите,в Зените было такое же сословие,только для легов,и находились они на куда более высоком положении,чем наши "паспортисты".Помогло это Зениту?Я четыре года смотрел на эту фигню и могу с уверенностью сказать - НЕТ.И это при лимите и 5+6,и 4+7, а теперь представьте,если лимит отменить,то что тогда будет?
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filosof sparty
1479208778
Было бы так, мы бы молчали... на деле то всё наоборот: Вы и дороже и неотчаянные ни капли!!!
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