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    Бускетс: «Сборная Испании проповедует одинаковую философию игры»

    Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс накануне сегодняшней товарищеской встречи с Англией подчеркнул, что присутствие различных специалистов на посту главного тренера национальной команды не влияет на общую философию игры «фурия роха». По словам игрока, кто бы не возглавил сборную, она всегда будет проповедовать один и тот же стиль игры.

    «Необходимо смотреть в будущее. Каждый специалист является приверженцем определенного стиля, но сборная Испании проповедует постоянную игровую философию, вне зависимости от того. кто находится у ее руля. Самое главное, что в данный момент мы находимся соответствующем состоянии», – сказал Бускетс.

    Источник: Marca

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    15.11.2016 09:34
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