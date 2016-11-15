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    Сборная Италии сыграет с Германией в товарищеской встрече

    Сегодня состоится товарищеский матч между сборными Италии и Германии. В своем последнем поединке «скуадра адзурра» разгромила Лихтенштейн (4:0) в рамках четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018. Подопечные Йоахима Лева в свою очередь вдоволь поиздевались над Сан-Марино (8:0).

    Последний раз команды встречались между собой в четвертьфинале чемпионата Европы во Франции. Тогда бундестим в серии пенальти вырвал победу над итальянцами. Как будет в этот раз – посмотрим.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Италия – Германия. Начало в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 21:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 15 ноября 2016, 23:35

      вперед макаронники!!!
      немцев на кол!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 15 ноября 2016, 09:14

      хороший матч будет

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 ноября 2016, 08:28

      а что, с Катаром слабо???:))

      -1
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