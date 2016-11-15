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    «Лестер» готов продать Ульоа «Сандерленду» за 10 миллионов

    «Лестер» не против расстаться с нападающим Леонардо Ульоа в зимнее трансферное окно. На игрока претендует «Сандерленд». Сообщается, что «лисы» готовы отпустить аргентинца, но не менее чем за 10 миллионов фунтов стерлингов. Интерес к 30-летнему форварду также проявляет «Суонси».

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Ульоа принял участие в семи матчах (во всех он выходил на замену), не отметившись результативными действиями.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.11.2016 07:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 15 ноября 2016, 09:45

      30 лет, 10 миллионов, за игрока который себя никак не проявил за последнее время? Кто-то зажрался =(

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      Рейтинг: +997

      egrrr 15 ноября 2016, 08:39

      кому он нужен?

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