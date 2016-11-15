«Лестер» готов продать Ульоа «Сандерленду» за 10 миллионов

«Лестер» не против расстаться с нападающим Леонардо Ульоа в зимнее трансферное окно. На игрока претендует «Сандерленд». Сообщается, что «лисы» готовы отпустить аргентинца, но не менее чем за 10 миллионов фунтов стерлингов. Интерес к 30-летнему форварду также проявляет «Суонси».

В нынешнем розыгрыше АПЛ Ульоа принял участие в семи матчах (во всех он выходил на замену), не отметившись результативными действиями.