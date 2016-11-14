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    Левников: «То, что я увидел в матче «Кубань» – «Спартак-2» – за гранью моего понимания. Это неприемлемо для судьи»

    Председатель судейского комитета РФС Николай Левников остался недоволен работой арбитра Михаила Небогатикова на матче 21-го тура ФНЛ «Кубань»«Спартак-2».

    «Уверен, что департамент судейства и инспектирования поступит по закону и передаст рассмотрение эпизода этой игры в контрольно-квалификационную комиссию, чей состав будет утвержден на ближайшем заседании исполкома РФС. А затем его сможем рассмотреть и мы в судейском комитете. Не хочу навязывать свое мнение членам комиссии. Но то, что я увидел – за гранью моего понимания! Назначать такие 11-метровые удары – неприемлемо для любого судьи, обслуживающего матчи профессиональных и любительских команд!» – заявил Левников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 23:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +57

      Ganymed1 19 ноября 2016, 21:03

      забыл как сам касячил клоун

      1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 18 ноября 2016, 15:19

      так пеналь был в обе стороны. Кубань свой забили. Спартак нет. Чего уж тут на судью то косить. По хорошему если учесть все моменты то счет должен был быть 7-4. А раз счет потенциально мог быть таким, то явно это показатель игры самого Спартака-2.

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 ноября 2016, 18:20

      а что там такого с пеналями??? на результат всё равно не повлияли или спам2 главное плакать чтоб спаму пенки и удаления основному оправдывали....

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 15 ноября 2016, 17:51

      Чё он ноет? Оба пеналя по-делу!

      2
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      Рейтинг: +22

      killerman77 15 ноября 2016, 09:06

      нормальные пендали и нормально сделали народный африканский клуп

      2
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      Рейтинг: +148

      Aviator 15 ноября 2016, 07:59

      Оба пенальти вполне обоснованы. Левников прихворал может?

      7
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      Рейтинг: +965

      Riot Zero 15 ноября 2016, 01:30

      1 ГОЛ 50 НА 50 ВРАТАРЬ ВЫБИЛ ПЕРВЫЙ ВЫБИЛ МЯЧ, А ИГРОК КУБАНИ НАСКОЧИЛ НА ЕГО НОГУ, А 2 ГОЛ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПЕНАЛЬТИ.

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 15 ноября 2016, 00:59

      По-моему, все голы по делу (и пенальти тоже)... А голы с игры красивы.

      5
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 15 ноября 2016, 00:10

      11-метровые

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1171

      Argon 14 ноября 2016, 23:58

      Не хочешь навязывать - молчи в тряпочку. Судя по видео, оба пеналя по делу.

      3
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