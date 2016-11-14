Черчесов: «Надеемся, что Кадыров посетит игру с Румынией. Знаем, как он умеет болеть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что встретился с представителями «Терека» накануне товарищеского матча с Румынией. Напомним, что игра пройдет 15 ноября в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Звонил ли вам Рамзан Кадыров?

– Мне не звонил, но меня встретили его помощники, встречался с президентом «Терека» Магомедом Даудовым. В любом случае, я надеюсь, что Рамзан Ахматович посетит игру и будет поддерживать нас. Мы знаем, как он умеет болеть.