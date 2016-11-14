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    Черчесов: «Надеемся, что Кадыров посетит игру с Румынией. Знаем, как он умеет болеть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что встретился с представителями «Терека» накануне товарищеского матча с Румынией. Напомним, что игра пройдет 15 ноября в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Звонил ли вам Рамзан Кадыров?

    – Мне не звонил, но меня встретили его помощники, встречался с президентом «Терека» Магомедом Даудовым. В любом случае, я надеюсь, что Рамзан Ахматович посетит игру и будет поддерживать нас. Мы знаем, как он умеет болеть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 21:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 14 ноября 2016, 22:11

      Надо было бы под руководство Кадырова сборную отдать и , чтобы каждое полугодие отчитывался Путину))))

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      Рейтинг: +124

      1cent 14 ноября 2016, 22:08

      вообще матчи сборной проводить только в Грозном

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      Рейтинг: +124

      1cent 14 ноября 2016, 22:06

      думаю что если б меня в Грозном в присутствии Рамзана выпустили на поле я бы тоже играл как бог..... ну или как Месси без вариантов)))))))))))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > 1cent 14 ноября 2016, 22:33

      В КНДР все Месси и что?

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