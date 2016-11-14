Семенов: «Сборной России не остается ничего, кроме как побеждать Румынию»

Защитник сборной России Андрей Семенов отметил, что в качестве реабилитации за поражение в товарищеском матче от Катара (1:2) подопечным Станислава Черчесова ничего не остается, кроме как обыгрывать Румынию в следующей контрольной встрече. Также игрок подчеркнул, что СМИ льют на национальную команду слишком много негатива.

– Читают ли игроки сборной прессу и как реагируют на публикации?

– Читаю новости. Много негатива вокруг сборной. А что нам остается? Реабилитироваться после игры с Катаром и побеждать Румынию.