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    Семенов: «Сборной России не остается ничего, кроме как побеждать Румынию»

    Защитник сборной России Андрей Семенов отметил, что в качестве реабилитации за поражение в товарищеском матче от Катара (1:2) подопечным Станислава Черчесова ничего не остается, кроме как обыгрывать Румынию в следующей контрольной встрече. Также игрок подчеркнул, что СМИ льют на национальную команду слишком много негатива.

    – Читают ли игроки сборной прессу и как реагируют на публикации?

    – Читаю новости. Много негатива вокруг сборной. А что нам остается? Реабилитироваться после игры с Катаром и побеждать Румынию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 14 ноября 2016, 20:38

      какой негатив на сборную, Мудко же сказал все норм, создается новая команда (уже тошнит от таких отмазок).
      ребята, вы сами даете повод для полива вас помоями.
      болельщики, это не быдло, которое готово залить вас нечистотами. если команда проигрывает, но при этом выкладывается на все 100%, то мы это видим и понимаем, но когда пешеходы ничего не делают для национальной сборной а в интервью одни бла-бла-бла, то просто тошно от такой сборной.

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 14 ноября 2016, 17:56

      Бедные цыгане,вот нарвались !

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