Гендиректор «Томи»: «РФС не разрешил перенести игру с «Локо» в Красноярск, надеемся сыграть в Томске»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что РФПЛ и РФС не дали добро на проведение матча 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» в манеже в Красноярске. При этом он выразил надежду, что игра все-таки сможет состояться в Томске. Железнодорожники, в свою очередь, предлагают перенести встречу на стадион «Кубань» в Краснодаре.

«Получили письмо от «Локомотива» с предложением перенести матч 15-го тура в Краснодар, пока ответа не дали. Мы сами предлагали сыграть в манеже Красноярска, который, по сути, является крытым стадионом, но РФС и РФПЛ не дали добро на перенос. На данный момент рассчитываем сыграть на своей арене в Томске. Первого декабря обещают порядка минус пяти градусов. Резервный стадион у нас в Перми – «Звезда», – сказал Киселев.