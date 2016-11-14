Жиру рассчитывает получить больше игрового времени в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру продолжает сетовать на малое количество игрового времени, которое ему перепадает в Лондоне.

«На данный момент наш тренер отдает предпочтение в атаке Санчесу, в том числе из-за моей травмы, но я, конечно, надеюсь получать больше игрового времени. Он принимает решения, но я готов списать себя со счетов, буду упорно работать над тем, чтобы стать сильнее и вернуться в основу. У меня нет никаких сомнений относительно своего будущего в «Арсенале».

В любом большом клубе существует конкуренция за место в составе. И у нас много нападающих, у каждого из которых свой стиль игры. Нас выпускают в зависимости от соперника, но также мы можем играть вместе», – приводит слова Жиру TF1.

Напомним, что интерес к французу проявляют менеджеры «Наполи» и «Милана».