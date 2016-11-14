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    Отбор на ЧМ-2018. Дубль Роналду помог Португалии победить Латвию

    В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Португалии дома выиграла у команды Латвии – 2:1. В составе хозяев два гола забил нападающий Криштиану Роналду.

    Победа позволила подопечным Фернанду Сантуша набрать девять очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице группы B.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа B. 4-й тур​

    Португалия – Латвия – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 28; 1:1 – Зюзин, 67; 2:1 – Карвалью, 70; 3:1 – Роналду, 85; 4:1 – Алвеш, 90.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2016 00:35
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