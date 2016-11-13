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    Канчельскис: «Футбол в России конкретно убивают. У нас нет уважения к самим себе»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил свое недовольство тем, что творится с футболом в стране.

    «У нас нет уважения к самим себе, наш футбол убивают, и конкретно убивают. И об этом никто ничего не говорит, у нас «все нормально», кричим: «Ура, какой у нас прогресс!». Вы что, издеваетесь, не видите, слепые, что ли?

    Как можно играть в футбол на полях без подогрева на льду? Так сделайте зимний чемпионат, чтобы играли по снегу. Летом хорошая погода, поля хорошие, но мы их не трогаем, а играем в футбол зимой на льду в минус 10, в минус 15. Это как можно до такого дойти? Кто из болельщиков придет смотреть такую игру? Нормальный не может такого придумать, понимаете? Убивают наш футбол, просто убивают. Как играть в таких условиях, какое удовольствие получают игроки от такого футбола? Никакого. Просто выходят побыстрее отыграть эти полтора часа и пойти согреться. Это не удовольствие, это убийство футбола, вредительство, кошмар. Но зато мы подстроились под Европу, перешли на систему «осень-весна».

    Почему нельзя обратно перейти на систему «весна-осень»? Раньше мы заканчивали чемпионат в конце ноября, а сейчас играем и в декабре, ребят. Некоторые предлагают и в манежах запретить играть! Но нельзя, что ли, первые и последние туры проводить в манежах? Это не так уж убийственно. Убийство – когда люди выходят играть на улице в минус 10. Такими темпами скоро вообще на коньках будем в футбол играть», – сказал Канчельскис.

    Источник: Euro-football.ru

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    13.11.2016 23:21
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 ноября 2016, 17:43

      Не верю этому источнику.Андрей так такое не несёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 14 ноября 2016, 11:44

      Правильно Андрей говорит. Это-вредительство . С 1990 года в открытую вредят по всем отраслям народного хозяйства,науки,культуры и спорта.Когда загундосили про осень-весна,то что отвечали трезвым оппонентам?-Настроим крытых стадионов,сделаем поля и кресла на трибунах с подогревом. При этом одна шкура,до Мутко,обещала выиграть ЧМ-18. Его заблаговременно убрали,чтобы народ забыл клоуна и поставили другого,который,уже,не вякает про чемпионство.

      1
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 14 ноября 2016, 06:25

      А кто в нашей стране вообще когда нибудь думал, и футбол не исключение!

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 ноября 2016, 05:53

      У нас и летом бывают поля не готовы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 14 ноября 2016, 05:42

      зато Эрнст новое шоу запустит "футбол на льду"

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 14 ноября 2016, 05:02

      русская забава - футбол на коньках.

      1
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      Рейтинг: +7

      DeaeToAllButMetall 14 ноября 2016, 02:51

      Большим минусом "Весна-осень" было то, что победитель чемпионата, в еврокубках начинал играть больше чем через пол года. Я не понимаю, почему нельзя оставить Осень- Весна, но немного сместить календарь и занять больше летних месяцев?! Или же уплотнить календарь, играть как, например, в Англии по 2 тура в неделю?!

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      Рейтинг: +83

      monkey1958 14 ноября 2016, 02:34

      Он прав, Не надо стремиться за Европой. Однако игры лиг немного напрягают. Получается - игроки играют почти без отпуска.

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      Рейтинг: +3

      Евгений Краев 14 ноября 2016, 02:07

      Это точно

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 ноября 2016, 01:23

      Это проблема всего постсоветского пространства,мы стремимся к евро уровню нехрена для этого неделая а скатываемся к уровню азии

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