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    Отбор на ЧМ-2018. Венгрия разгромила Андорру, Швейцария выиграла у Фарер

    Подошли к концу три матча группового этапа отборочного турнира к ЧМ-2018. Венгрия забила четыре безответных мяча в ворота Андорры, Швейцария с трудом победила команду Фарерских островов, а Кипр оказался сильнее Гибралтара.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа В. 4-й тур​

    Венгрия – Андорра – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гера, 34; 2:0 – Лонг, 3:0 – Гьюрчо, 73; 4:0 – Салаи, 88.

    Швейцария – Фарерские острова – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дердийок, 27; 2:0 – Лихтштайнер, 83.

    Кипр – Гибралтар – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лайфис, 29; 2:0 – Сотериу, 65; 2:1 – Кашаро, 51; 3:1 – Сиелис, 87.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 22:03
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