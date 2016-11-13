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    Отбор на ЧМ-2018. Ивелин Попов принес Болгарии победу над Белоруссией, Депай помог Голландии одолеть Люксембург

    Сборная Болгарии в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 с минимальным счетом одолела команду Белоруссии. Единственный гол в этой встрече на 10-й минуте забил Ивелин Попов.

    В параллельном поединке группы А Голландия благодаря дублю Мемфиса Депая выиграла у Люксембурга – 3:1.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа А. 4-й тур​

    Болгария – Белоруссия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – И. Попов, 10.

    Удаление: нет – Глеб, 90.

    Люксембург – Голландия – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Роббен, 36; 1:1 – Шано, 44; 1:2 – Депай, 58; 1:3 – Депай, 84.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 21:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 13 ноября 2016, 22:16

      Удаление: Глуб, 90+2

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