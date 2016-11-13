Натхо: «В России я играю за клуб, который доминирует, но в сборной это не так»

Полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо поделился впечатлениями от крупной гостевой победы над командой Албании (3:0) в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Я получил настоящее удовольствие от игры, даже большее, чем после домашней победы над Боснией в отборочной кампании Eвро-2016. Я в сборной, причем надолго, и никуда не ухожу.

В российском чемпионате я играю за клуб, который в основном доминирует на поле, но в сборной это не так. Поэтому важно использовать каждую голевую передачу, что мы и сделали успешно», – отметил Натхо.