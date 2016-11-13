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  • Агент Траоре заявил, что ЦСКА не планирует возвращать нападающего в «Монако»

Агент Траоре заявил, что ЦСКА не планирует возвращать нападающего в «Монако»

13 ноября 2016, 16:25
11

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что московский клуб не планирует возвращать ивуарийского форварда в «Монако», откуда игрок перешел на правах аренды. Напомним, ранее сообщалось, что футболист зимой может сменить клубную прописку.

– Меня удивляет, как раздули эту ситуацию. Мне вчера звонили, спросили, что я думаю про ситуацию, в которой оказался Траоре, я ответил. А сегодня читаю, что речь идет чуть ли не об уходе Ласина из ЦСКА. Уверяю вас, это не так. Во-первых, ни Гинер, ни Слуцкий не выражали желания расстаться с Траоре. Во-вторых, есть контрактные обязательства: «Монако» и ЦСКА заключили соглашение об аренде на год и оно соблюдается.

– То есть на этой неделе вы не встречались с Евгением Гинером по поводу будущего Траоре?

– Никаких встреч с ним у меня не было. Да и как они возможны? Я находился в Париже и Барселоне.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако Траоре Ласина
Комментарии (11)
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Mi6
1479044300
Траоре - как чемодан без ручки?
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Joko21
1479045660
лучше б его отправили обратно в Монако, а Панченко вернули и дали парню играть!
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turist82
1479046722
Я негра того не отдам никому! Такое полено нужно самому. Подумаешь гол он не может забить... Хотя...ему ж нужно зарплату платить
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гриффон
1479047409
сейчас траоре слаб на мой взгляд когда играл в кубани уровень был выше на порядок на мой взгляд
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dudkadim
1479054173
да ну на
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Аид666
1479089974
гнать поганой метлой!
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