Агент Траоре заявил, что ЦСКА не планирует возвращать нападающего в «Монако»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что московский клуб не планирует возвращать ивуарийского форварда в «Монако», откуда игрок перешел на правах аренды. Напомним, ранее сообщалось, что футболист зимой может сменить клубную прописку.

– Меня удивляет, как раздули эту ситуацию. Мне вчера звонили, спросили, что я думаю про ситуацию, в которой оказался Траоре, я ответил. А сегодня читаю, что речь идет чуть ли не об уходе Ласина из ЦСКА. Уверяю вас, это не так. Во-первых, ни Гинер, ни Слуцкий не выражали желания расстаться с Траоре. Во-вторых, есть контрактные обязательства: «Монако» и ЦСКА заключили соглашение об аренде на год и оно соблюдается.

– То есть на этой неделе вы не встречались с Евгением Гинером по поводу будущего Траоре?

– Никаких встреч с ним у меня не было. Да и как они возможны? Я находился в Париже и Барселоне.