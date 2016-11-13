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Бышовец: «В сборной России идет работа на будущее»

13 ноября 2016, 16:02
10

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Румынии. Напомним, встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Во вторник матч с Румынией.

– Матчи с Катаром и Румынией надо рассматривать в одном контексте и выводы делать только после второй игры. Боюсь, спаренность матчей вызвала раздвоение в оценке происходящего в умах тренеров. Играли с Катаром, а держали в голове уже матч с Румынией, более сложным соперником. Недооценка сказалась. Мне кажется, это – болезненное поражение, о котором будут еще не раз вспоминать. Но знаю, что Черчесов умеет держать удар.

– Главное чтобы умел делать выводы.

– И анализировать. Это в первую очередь. Думаю, он не случайно поберег Новосельцева и Семенова для матча с Румынией. Кутепов и Васин сыграли как смогли, но, как говорится, два дебютанта – минус один игрок. Во встрече с Румынией наверняка будут коррективы. Матч с Катаром дал достаточно информации, а поражения всегда анализируются тщательней, чем победы.

– Румыны, как и сборная России, провалили Евро во Франции.

– На Евро Ангелу Иордэнеску не повезло. В отдельных матчах румыны смотрелись хорошо. В их составе всегда были классные игроки. Команда очень неудобная, с хитрецой. Не всегда играет по правилам – футболисты знают, когда кого придержать, за футболку дернуть, подтолкнуть в «подходящий» момент. Но побеждать их можно. И пусть наша сборная оказалась сегодня в сложной ситуации, огульной критики она не заслуживает. Идет работа на будущее.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния Бышовец Анатолий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1479042190
На будущее,это куда, к смерти ???
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shinnik
1479042753
Согласен с БАФом.. Не трогайте Саламыча.Он сделает. По крайней мере позора мы не увидим.Только лёгкую скорбь..
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yorgenbarenz
1479047727
Угу,на будущее.Когда играют на будущее,то выпускают молодых,необстрелянных.На всякий заявляют,что вторая сборная.Здесь же,вопреки петиции о роспуске команды,собрали опять кокориных и березуцких.Наполучав от Коста Рики,решили перемешать с новыми(но со старыми дырами)) ).Так и будут тасовать малоперспективных с вышки. Надо набирать с периферии неизвестных парней,искать таланты ,коих немало,но которым нет ходу наверх.Не спасут нас от позора те,кого набрал Черчесов.ОНИ ИГРАТЬ НЕ ХОТЯТ под его руководством! С этими может что-то сделать только Бердыев-гений футбола и мощная личность.Воткнули во главе сборной человека,который у нас ничего не смог добиться.У нас всегда так,во всём-одни незаменимые и чьи-то друзья,родственники: во власти,в спорте, в эстраде,искусстве.
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Dimonadze
1479049198
На какое будущее то?
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Garrincha58
1479053314
Мы из будущего-3
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lebron777
1479056377
Терпите нытики , команда строится , многого хотите умники и сразу , а весь мир уже давно научился играть в футбол , не как 15-20 лет назад . Косяк футбольного национального руководства всей этой кухни , а не футболистов , бегают парни как могут , на сколько уверенности и психологии хватает . Не у многих из состава - стабильный опыт хотя бы в лиге чемпионов . Платят - берут , чё ему теперь отказываться от зп , уходить из футбола - который он любит , и идти лифтером в твой подъезд устраиваться ? все святые кругом )))))) ждём победы , отмазывайте уже тренера своего
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lebron777
1479056478
а вот Бердыева тоже одобряю , только о нём у руля сборной и мечтаю . Единственный волшебник Российского футбола ,слепит из любого ...... материала , конфетку
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zigbert
1479058610
Игра с Румынией будет на мой взгляд определяющей.
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Nerlinger
1479061727
Какое на фиг будущее??? Тогда надо не Ваську с Жирковым наигрывать, а молодёж!!! Эта сборная ни о чём!!! И позорит футбол в целом
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Aztec58
1479071484
Будущего у сборной с Черчесовым нету!
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