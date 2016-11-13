Туран может сменить «Барселону» на «Ливерпуль»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, английский клуб заинтересован в 29-летнем турке и готов включить в сделку хавбека Филиппе Коутиньо, об интересе к которому со стороны сине-гранатовых сообщалось ранее. Переход может состояться во время зимнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость Турана составляет 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» в Примере восемь матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.