Гризманн из-за травмы рискует пропустить мадридское дерби против «Реала»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн получил повреждение в расположении национальной команды и рискует пропустить матч 12-го тура Примеры против «Реала». Напомним, встреча пройдет 20 ноября на стадионе «Висенте Кальдерон».

По информации источника, мадридский клуб ждет результатов медицинского обследования, которое установит степень тяжести повреждения футболиста. При этом форвард точно пропустит товарищеский матч против сборной Кот-д'Ивуара, который состоится 15 ноября.