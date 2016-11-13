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    Шевченко: «Я очень доволен результатом, мы здорово закончили год»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку игре своей команды в матче отбора ЧМ-2018 с Финляндией (1:0).

    «Я очень доволен результатом, мы здорово закончили год, который был тяжелым для нас. У нас нелегкая группа, за это время у нас было много изменений, но мы выстояли и одержали сегодня победу – это самое главное.

    В первом тайме было всего несколько ошибок. Во втором поле не дало нам возможности контролировать мяч, также сказалась усталость, хотя сопернику мы ничего не дали создать. В некоторых эпизодах мы отдавали инициативу, не контролировали мяч, играли менее агрессивно, усталость сказалась. Но самое главное – это сегодняшняя победа.

    Усталость появилась от того, что ведущие игроки играют в еврокубках, у них напряженный период в конце года», – сказал Шевченко в интервью телеканалу «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 07:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      Камасутра 14 ноября 2016, 00:15

      нужная победа!

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