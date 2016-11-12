Хонда заявил, что мог покинуть «Милан», но получал невыгодные предложения

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда заявил, что мог покинуть итальянский клуб, однако получал невыгодные предложения. Напомним, экс-игрок ЦСКА выступает за миланскую команду с 2014 года.

«Я уже мог покинуть «Милан», но получал невыгодные предложения. У меня нет стремления уйти из команды, поэтому все нормально. Новые владельцы клуба? Я думаю, что пришел закат целой эры. Понимаю, что команда хочет поменять стратегию развития», – сказал Хонда.