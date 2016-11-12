Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хонда заявил, что мог покинуть «Милан», но получал невыгодные предложения

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда заявил, что мог покинуть итальянский клуб, однако получал невыгодные предложения. Напомним, экс-игрок ЦСКА выступает за миланскую команду с 2014 года.

    «Я уже мог покинуть «Милан», но получал невыгодные предложения. У меня нет стремления уйти из команды, поэтому все нормально. Новые владельцы клуба? Я думаю, что пришел закат целой эры. Понимаю, что команда хочет поменять стратегию развития», – сказал Хонда.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2016 22:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2016, 08:55

      Теперь Хонда никому не нужен и приличных предложений ему не будет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 13 ноября 2016, 01:21

      В ЦСКА тебе не игралось

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11