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  • Агент Траоре считает, что против его клиента идет целенаправленная травля

Агент Траоре считает, что против его клиента идет целенаправленная травля

12 ноября 2016, 19:36
16

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, выразил мнение, что против его клиента идет целенаправленная травля. Напомним, ивуарийский форвард принадлежит «Монако» и выступает за армейцев на правах аренды.

«Если моим клиентом кто-то недоволен, то я без проблем постараюсь сделать так, чтобы он перешел в другой клуб. У меня есть репутация – в мире, Европе, поэтому я не исключаю такой возможности. Зачем? Тем самым дам понять болельщикам, которые ругают Ласина, что он не настолько плох, как они думают. Посмотрим, как он проявит себя в другом клубе. И наоборот: посмотрим, что будет получаться у ЦСКА без Траоре.

Считаю, что проблем у Траоре вообще нет и не было. Такое ощущение, что идет целенаправленная травля, ведь нужно найти кого-то крайнего. Сейчас это делают с Ласина. Траоре не играл в Монако – в первом тайме счет был уже 3:0, Траоре не играл с «Амкаром» — счет 2:2. В чем он виноват? Ни в чем», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (16)
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Joko21
1478969450
Ну он действительно нулевой! Даже не борется. И практически весь матч стоит
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Аид666
1478969530
доплатите, чтоб его наконец-то куда-нить пристроили... такого нулевого полена еще свет не видывал...
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cska-62
1478970329
"Считаю, что проблем у Траоре вообще нет и не было". Д.Селюк Добавил бы честно: "Их нет у меня и моих соучастников в ПФК ЦСКА тоже... Лохотрон с гешефтом - просто конфетка!" P.S. Так называемые Селюком "заговорщики", в том числе и автор этих срок, сразу назвали безумием избавление от Панченко с арендой Траоре и Ионова. Да любому адекватному болельщику всё было ясно с самого начала, даже тому, кто помалкивал! Просто публично указали на это безумие действительно немногие. Остальные либо боялись идти против навязываемой СМИ слуцепропаганды, либо ждали чуда... Вот только подобные чудеса не случаются. Каким бы трудягой не оказался наш форвард Салугин, Месси ему не быть! Увы... Панченко на голову выше Траоре по всем показателям, включая игру головой! Почему Слуцкий гробил Панченко на скамейке запасных? Не знаю... Либо личная неприязнь, либо отсутствие гешефта, либо умышленное и уже ничем неприкрытое вредительство... Разбирайтесь с ним сами... Он никто и звать его никак...
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Serjoga
1478970461
Если он себя хорошо везде проявляет, то почему Монако от него "избавилось"? У ЦСКА что с ним, что без него -результат одинаков! Кого и чем этот Селюк, знаменитый на весь мир" хочет напугать? Траоре-это по физическим данным и на футболиста не похож, он вообще какой-то неординарный! У него,по-моему и координация движения нарушена! В ЦСКА он попал просто потому, что другого чернокожего игрока никто не подкинул! В ЦСКА, наверное, бытует мнение, что забивать могут только "латинос"! А своих забивных сами тренировать не хотят и отдают в Динамо!
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Dos_Santos
1478970472
Я его еще в Кубани возненавидел. Очень рад был когда он свалил оттуда. И начались его скитания по клубам. Сомневаюсь что хороший форвард был бы настолько никому не нужен. За Селюка даже говорить ниче не буду, он того не стоит. Говно а не человек
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Asbjorn
1478971302
Против всех клиентов селюка идет травля по ходу
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Lester84
1478974543
Вот уродец этот Селюк! Травля, заговор... Я бы понял, если бы при отсутствии голевых результатов у Траоре было хотя бы было видно старание и желание играть на поле (как у того же Странберга). Совершенно ясно, что он отбывает номер в аренде и бережет себя от травм в ожидании подходящего трансфера. Насчет проявления себя в других клубах - он уже проявил себя в Монако, не самом топовом европейском клубе, плотно засев на банку.
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Rzn_za_cska
1478982401
Старания нет желания нет из 20 передач верхом выиграет дай бог 2 и то не точно ... нах он не нужен
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Сергей Свояк
1478982936
Лично видел как он играл против Спартака. Он даже на разминке был еле жив, а в самой игре просто мёртвый. К сожалению... Я тоже думал что он хороший игрок...
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sprint5
1479016265
игрок потерялся
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