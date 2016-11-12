Агент Траоре считает, что против его клиента идет целенаправленная травля

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, выразил мнение, что против его клиента идет целенаправленная травля. Напомним, ивуарийский форвард принадлежит «Монако» и выступает за армейцев на правах аренды.

«Если моим клиентом кто-то недоволен, то я без проблем постараюсь сделать так, чтобы он перешел в другой клуб. У меня есть репутация – в мире, Европе, поэтому я не исключаю такой возможности. Зачем? Тем самым дам понять болельщикам, которые ругают Ласина, что он не настолько плох, как они думают. Посмотрим, как он проявит себя в другом клубе. И наоборот: посмотрим, что будет получаться у ЦСКА без Траоре.

Считаю, что проблем у Траоре вообще нет и не было. Такое ощущение, что идет целенаправленная травля, ведь нужно найти кого-то крайнего. Сейчас это делают с Ласина. Траоре не играл в Монако – в первом тайме счет был уже 3:0, Траоре не играл с «Амкаром» — счет 2:2. В чем он виноват? Ни в чем», – сказал Селюк.