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    Рейнгольд: «Если надели майку национальной команды, то будьте любезны пахать, как ишаки»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлении сборной России под руководством Станислава Черчесова. По мнению специалиста, у национальной команды на данный момент не прослеживается конкретной игровой картины.

    «Честно говоря, я по-прежнему не понял, чего хочет от команды Черчесов. Ни в коем случае не хочу его обидеть или оскорбить, мы практически одноклубники, но я не вижу, чего он хочет. Выстрой картинку игровую, чтобы мы понимали куда идем, но я вообще ничего не вижу в этом направлении. Команде пора прекратить валять дурака, вы не с Испанией, Англией, Португалией, Германией играете, о Коста-Рике несколько лет назад никто толком и не знал, а Катар вообще непонятно где в общем рейтинге... Впрочем, как и мы. Ну, так наиграйте состав, покажите свои умения, хоть что-нибудь, но нет ничего!

    Я задаюсь вопросом: «На каком основании Шишкин и Могилевец вызываются в сборную?!». Они в клубах не играют! Вот, два лишних человека как минимум, они не готовы к этому уровню сегодня. Черчесову нужно прибегнуть к услугам тех, кто регулярно играет, от них можно будет потребовать полной самоотдачи, от каждого приглашенного. Если надели майку сборной – будьте любезны пахать, как ишаки. Не готовы – нечего делать в сборной», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    12.11.2016 19:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +34

      15426378s 13 ноября 2016, 18:35

      да вы о ком? о нашей сборной, это не про них...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 ноября 2016, 01:23

      Следует убрать из сборной всех игроков Спартака. И тренера тоже. Это самая позорная сборная всех времен. У Глушакова мышление 5-летнего ребёнка. Остальные тоже бездари, каких мало. Очистите сборную от этого КБ-го.на, пока не поздно!

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 ноября 2016, 22:48

      А ежели Ишаки надели майки сборной???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 ноября 2016, 22:26

      Полностью согласен. У игроков должны глаза гореть, мотивация должна зашкаливать в играх за сборную как у исландцев, наши вышли на раслабоне "поиграть в футбол".

      -2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 12 ноября 2016, 21:31

      Да не будут они пахать, у них менталитет выстроен на не любви к Родине, а на бабках, кабаках и бл...ях.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 12 ноября 2016, 20:47

      А они роют поле своими рылами, как свиньи.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 12 ноября 2016, 20:21

      Браво! Правда что толку кричать в инете, если мастера нашего футбола наверняка не читают, что о них думают.

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа 12 ноября 2016, 20:05

      Да ну... у нас и так сборная ишаков... вроде могут...но упрямо не хотят...

      2
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 ноября 2016, 20:04

      Цирк! Нет сборной, есть разборная))) 50% состава не понятно на каком основании вызваны! Стас, хорош шалить!!!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 ноября 2016, 19:40

      satelite3131 а какое право имеет сопляк Антон удалять комментарии..?
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      Удален пользователем satelite3131 10.11.2016 21:28:44



      Эй,я уже здесь...))бань и отсюда Антоша.
      Или на Соккере пригрелся.. у..рёнок..?

      2
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