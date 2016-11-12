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  • Селюк: «До декабря нужно решить вопрос с новым клубом для Траоре»

Селюк: «До декабря нужно решить вопрос с новым клубом для Траоре»

12 ноября 2016, 18:21
6

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, подчеркнул, что намерен решить вопрос о переходе своего клиента в другой клуб до начала декабря. Напомним, права на ивуарийца принадлежат «Монако». За красно-синих игрок выступает на правах аренды, рассчитанной до лета следующего года. В текущем сезоне Траоре принял участие в 17-ти поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами.

«Траоре должен минимум доиграть матчи Лиги чемпионов, а дальше посмотрим. Я выступаю за то, чтобы Ласина перешел в другой чемпионат, если это будет интересно тому же Гинеру. Дальнейшая ситуация будет зависеть от других клубов. Если она разрешится, то до начала трансферного окна.

Надо решать этот вопрос в начале декабре. Такие деньги за него могут заплатить только клубы из Англии, Германии, возможно Испании. Известно, что в этих чемпионатах нет зимнего перерыва. Если Траоре уйдет в отпуск в декабре и будет ждать до январского трансферного окна, то его никто не возьмет. Зачем клубам брать футболиста на четыре месяца, когда еще ему нужно будет время войти в форму после месячного перерыва? Поэтому тут если решать, то нужно организовывать его переход в конце ноября, начале декабря. Если этого не сделать в данный промежуток времени, потом не будет смысла этим заниматься. Дураков же нет, чтобы ждать пока Траоре войдет в форму, потом выходил и два месяца всего играл.

В вопросе перехода Траоре должны договориться пять сторон: ЦСКА, «Монако», сам футболист, новый клуб игрока и я. Вы же понимаете, что в «Монако» сейчас играет Фалькао на позиции центрфорварда. Ясно, что игрока за 60 миллионов евро не посадят на скамейку, чтобы дать играть Траоре. Еще важно найти клуб, который устраивал бы Траоре финансово, а также способный заплатить за его аренду. Если кто-то и будет это делать, то это буду я.

Своих подопечных я беру в молодости и выстраиваю им карьеру. Скажем так, не они меня просят о смене клуба, а я им говорю. Футболисты понимают, что я хочу им только хорошего. Да, я присматриваю клубы для Траоре», – сказал Селюк.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (6)
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DEFENDER114
1478965598
Своим анализом ситуации с Траоре он по сути говорит о конце его карьеры.. к лету Траорактор забудет вообще как играть в футбол
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super.zenitchik
1478966577
Да ктож его возьмет? Кормите до лета, Гиннер где-нибудь займет овса под это дело.
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splint1989
1478966890
В форму войти... а он в ней был , хорошо если пару матчей сыграл на 4+
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sochi-2013
1478967632
В Кайрат
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MaxiUs
1478976612
неплохой нападающий. такой высокий всегда должен быть в команде. я бы дал шанс ему и в лиге чемпионов он забьет еще.
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bset
1478987081
Естественно, ты им говоришь о переходах. Агенты зарплат не получают - они получают процент с переходов
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