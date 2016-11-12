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    Панченко: «В «Динамо» я прибавил как игрок, почувствовал уверенность»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко отметил, что почувствовал уверенность в своих силах, выступая за бело-голубых. Контракт футболиста принадлежит ЦСКА, а цвета динамовцев он защищает на правах аренды с августа нынешнего года. В текущем розыгрыше ФНЛ форвард записал в свой актив 15 забитых мячей и одну голевую передачу в 18-ти встречах.

    «Прибавил ли я в «Динамо» как футболист? Естественно. У меня появилась уверенность, а это самое главное для футболиста. Мне стали давать больше игрового времени, стал чаще забивать.

    Хочется, прежде всего, себе доказать. Кому-то что-то доказывать не собираюсь. Каждый день стараюсь все больше работать, учусь чему-то.

    Финансовая ситуация в «Динамо»? У меня лично напряженности нет. Я просто читаю и слежу за клубом, за который переживаю», – сказал Панченко.

    Источник: ТАСС

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    12.11.2016 16:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 ноября 2016, 20:18

      Ясное дело, стал появляться в составе, и сразу себя проявил... А как это можно было сделать на лавке запасных у вредителя Слуцкого, никто не подскажет? Выходы на замену на 2-3 минуты из тренерских соображений потянуть время игрой считать не следует. А вот в матче с "Мордовией", выйдя на поле с самого начала второго тайма, Панченко сразу забил гол и перевернул практически проигранный с треском матч!

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      Рейтинг: +82

      Mi6 12 ноября 2016, 18:22

      Удачи!

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