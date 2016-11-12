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    Слуцкий: «В матче с «Уфой» ЦСКА попробовал игру в два форварда»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного поединка против «Уфы» (0:1). По словам специалиста, результат не стоял во главе угла в данной встрече.

    «На сегодняшнем матче основной задачей было получить двигательную практику, результат для нас не был главным. Большой простой – не всегда хорошо, поэтому лучше получать практику в игровых условиях. Понятно, что погода сегодня была не самая лучшая, но, тем не менее, я считаю, что спарринг у нас получился достойным и полезным.

    Сегодня мы попробовали игру в двух нападающих, руководствуясь текущей кадровой ситуацией. У нас всего сегодня было 11 игроков», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.11.2016 13:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 13 ноября 2016, 10:29

      А когда для случки результат был главным? Окунулся в бидон помоев, вытерся, и дальше поехал, до следующего бидона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      SpЕcUsIc 13 ноября 2016, 09:56

      Как я и сказал эти форварды ни о чем!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 ноября 2016, 18:35

      Теперь надо в три попробовать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2016, 16:20

      Ну и каков результат игры в два нападающих? Ведь счёт 1:0 в пользу Уфы.

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 ноября 2016, 15:05

      Попробовал, теперь можно так играть против Баера.

      -1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 12 ноября 2016, 14:58

      11 человек было под рукой? На жалость давишь?А с дубля не судьба взять игроков и попробовать их с Уфой,раз счёт не играет роли?Гнать эту чуму надо с команды! Он,со своим очкожимством,совсем разучился думать. Скоро под себя ходить начнёт!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 12 ноября 2016, 14:27

      ...и что то не особо получилось гляжу

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 ноября 2016, 14:13

      теперь 2-х форвардов на поле не увидим ближайший сезон?

      1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 12 ноября 2016, 14:06

      "Подарок" от слуца - получите, распишитесь...

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 12 ноября 2016, 14:01

      насчет результата Бегемот свистит.

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